Difesa il ministro Crosetto a Joint Stars 2025 | La sicurezza è frutto di addestramento

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha visitato Sardegna per sostenere le donne e gli uomini coinvolti nella Joint Stars 2025. Durante l’evento, ha sottolineato l'importanza dell'addestramento per garantire la sicurezza nazionale, evidenziando il valore del lavoro di squadra e della preparazione nel contesto delle operazioni militari moderne.

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha trascorso una giornata in Sardegna accanto alle donne e agli uomini impegnati nella Joint Stars 2025... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Difesa, il ministro Crosetto a Joint Stars 2025: "La sicurezza è frutto di addestramento"

