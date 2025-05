Dietro la storia del caffe’ | lotta dell’Africa contro il colonialismo

Nascosto nel vivace distretto di Karen a Nairobi, un barista prepara il pregiato caffè AA keniota, un rituale che racconta non solo la passione per questa bevanda, ma anche la lotta del continente africano contro il colonialismo. Attraverso l'aroma avvolgente e il sapore intenso, si intrecciano storie di resistenza e autenticità, riflettendo un patrimonio culturale che va ben oltre la semplice tazza di caffè.

In un’accogliente caffetteria nascosta nel distretto Karen di Nairobi, i chicchi di caffe’ keniota di qualita’ AA, color castagna, vengono accuratamente macinati, estratti e preparati sotto lo sguardo attento di un barista locale. L’aroma riempie rapidamente la stanza, risvegliando i sensi. L’Africa orientale, dove si trova il Kenya, condivide un legame indissolubile con il caffe’, mentre l’Etiopia, nel Corno d’Africa, e’ ampiamente acclamata come il luogo di nascita di questa bevanda. I chicchi speciali, come il Kenya AA e l’Etiopia Yirgacheffe, sono amati dagli appassionati di caffe’ in tutto il mondo e rimangono prodotti molto ricercati sul mercato mondiale... 🔗 Leggi su Romadailynews.it