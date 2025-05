Diego D’Alterio è il nuovo sindaco di Giugliano in Campania

Diego D’Alterio è stato eletto nuovo sindaco di Giugliano in Campania, un importante comune dell'area metropolitana di Napoli. Il candidato di centrosinistra ha ottenuto il sostegno di diverse forze politiche, tra cui Pd, Italia Viva e Azione, promettendo un rilancio per la città e nuove opportunità per i cittadini. La sua elezione segna un cambiamento significativo nella politica locale.

Diego D’Alterio è il nuovo sindaco di Giugliano in Campania, popoloso centro dell’area metropolitana di Napoli, terza città in Campania per numero di abitanti. Al candidato di centrosinistra sostenuto da Pd, Italia viva, Azione, Giugliano democratica, Lista Guarino, Comitato civico costiero sono andati 22.426 voti pari al 51,14% delle preferenze. D’Alterio, commercialista e presidente del Consiglio comunale nella passata consiliatura, ha avuto la meglio su Giovanni Pianese, candidato di centrodestra supportato da FdI, FI, Noi con Giugliano, Liberali e riformisti-Nuovo Psi, Unione di Centro, Vivere Giugliano, Insieme per Giugliano... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

