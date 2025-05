Dieci anni di Abbonamento Musei lombardi | 13 milioni di visite e una rete sempre più ampia

Negli ultimi dieci anni, l'Abbonamento Musei ha attratto oltre 13 milioni di visitatori, consolidando la sua rete interregionale tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Pensato per promuovere il patrimonio culturale e stimolare la partecipazione attiva dei cittadini, questo sistema si è affermato come un modello di riferimento anche a livello europeo, portando sempre più persone a scoprire e valorizzare la cultura locale.

L'Abbonamento Musei è un sistema interregionale che consente l'accesso per un anno nei musei convenzionati in Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Nato per valorizzare il patrimonio culturale e favorire la partecipazione dei cittadini ed è oggi uno strumento riconosciuto anche a livello europeo per l'innovazione nella fruizione culturale. Un successo confermato dai dati, in Lombardia ad oggi gli abbonamenti attivi sono 56.739 di cui 13.431 con la formula Extra, che consente l'accesso anche ai musei delle altre due regioni. Quali sono i siti culturali più visitati dai possessori di Abbonamento Musei in Lombardia? In testa ci sono i grandi poli culturali milanesi come la Triennale di Milano, le Gallerie d'Italia in Piazza Scala, la Pinacoteca Ambrosiana e il Museo del Duomo...