Diabetes in music alla Rocca Malatestiana torna lo swing dei The Good Fellas

Venerdì 27 giugno, la Rocca Malatestiana di Cesena si trasformerà in un palcoscenico swing con "Diabetes in Music", featuring i The Good Fellas. Questi maestri del rockin' swing porteranno il pubblico in un viaggio negli anni Cinquanta americani, mescolando il sapore romagnolo con ritmi contagiosi tipici dello swing statunitense. Non perdere la serata all'insegna della musica e del divertimento!

Venerdì 27 giugno alle ore 21 la Rocca Malatestiana di Cesena ospita la serata "Diabetes in Music" con i The Good Fellas, i re del rockin' swing, che proporranno un tuffo negli anni Cinquanta americani con uno spettacolo tutto “made in Romagna”, ma dal ritmo tipico dello swing statunitense. I The... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Diabetes in music, alla Rocca Malatestiana torna lo swing dei The Good Fellas

