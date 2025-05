DIA nel 2024 sequestrati 934 milioni alle Mafie e 1 980 monitoraggi sugli appalti

Nel 2024, l'Italia ha sequestrato 934 milioni di euro alle mafie e ha effettuato 1.980 monitoraggi sugli appalti, rivelando la persistente infiltrazione delle organizzazioni criminali nel territorio nazionale. Le mafie straniere, in particolare quella cinese, si confermano come una componente consolidata del panorama criminale, sollevando preoccupazioni per la sicurezza e l'integritĂ del sistema economico.

ROMA (ITALPRESS) – “Le organizzazioni criminali straniere continuano a essere presenti nel territorio nazionale, al punto da poter essere considerate una componente consolidata nel complessivo scenario criminale nazionale”. In particolare, la criminalitĂ organizzata cinese, a causa della sua struttura “gerarchica e chiusa “, si configura come un fenomeno “estremamente complesso e radicato, con caratteristiche peculiari che ne rendono difficile il contrasto da parte delle autorità ”. Lo evidenzia la Direzione investigativa antimafia nella Relazione al Parlamento sull’attivitĂ svolta nel 2024, che sottolinea “ il coinvolgimento della criminalitĂ cinese in attivitĂ di riciclaggio perpetrate attraverso sistemi finanziari sommersi paralleli, alimentati da vendite simulate con lo scopo di creare fondi neri e ripulire considerevoli quantitĂ di denaro da reimmettere nei circuiti legali per poi dirottarle in Cina”... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - DIA, nel 2024 sequestrati 93,4 milioni alle Mafie e 1.980 monitoraggi sugli appalti

