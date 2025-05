Dia | cresce l' interesse della ' ndrangheta al controllo delle grandi opere

Negli ultimi anni, si è intensificato l'interesse della 'ndrangheta per il controllo delle grandi opere in Italia. Le cosche mirano a gestire le risorse economiche degli enti locali, inclusi ospedali e servizi di raccolta rifiuti, attraverso infiltrazioni e condizionamenti negli appalti pubblici e nella grande distribuzione, rappresentando una crescente minaccia per l'integrità economica e sociale del Paese.

Obiettivo delle cosche "la gestione delle risorse economiche degli enti locali come aziende ospedaliere e servizi di raccolta rifiuti. Numerosi i tentativi di infiltrazione e condizionamenti negli appalti pubblici e nella grande distribuzione"

