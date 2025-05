di cosa si occupa City Reputation nell’ambito sociale?

L'articolo esplora il progetto City Reputation, un'iniziativa multidisciplinare che combina comunicazione, data science e intelligenza artificiale per analizzare l'impatto della reputazione online delle città. In un'epoca di crescente interconnessione, il riconoscimento sociale delle città si rivela cruciale per il loro successo, influenzando non solo l'attrattività turistica, ma anche l'interscambio culturale e economico a livello globale.

Lanciato da un team multidisciplinare di esperti in comunicazione, data science, sociologia urbana e intelligenza artificiale, il progetto risponde a una necessità ormai urgente: in un mondo interconnesso e iper-digitalizzato, la reputazione online di una città può determinare il successo o il fallimento di interi territori. Turismo, investimenti, politiche sociali e benessere collettivo dipendono sempre più dalla percezione che le persone – reali o digitali – hanno dei luoghi. City Reputation raccoglie migliaia di dati ogni giorno: analizza i contenuti provenienti dai social network, dalle recensioni turistiche, dai blog, dai portali immobiliari, dai media locali e internazionali, valutando sentimenti, parole chiave, polarità emotive e tendenze...

