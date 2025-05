Di Africa non si parla quasi più | il rapporto Amref sulla copertura mediatica 2024 del continente

Il rapporto "L'Africa MEDIAta" di Amref Health Africa-Italia, giunto alla sua VI edizione, analizza la copertura mediatica del continente africano nel 2024. Approfondendo la rappresentazione dell'Africa nei media italiani, il documento esplora le discrepanze tra informazione e percezione pubblica, evidenziando l'importanza di una narrazione più accurata e completa per adottare una visione consapevole delle realtà africane.

di Amref Italia Quale e quanta Africa emerge dai media italiani? Quale corrispondenza o distanza dall’immagine che ne ha l’opinione pubblica? Sono solo alcune delle domande a cui tenta di rispondere la VI edizione de “ L’Africa MEDIAta ”, il rapporto presentato a Roma da Amref Health Africa-Italia e che si inserisce in una serie di iniziative che Amref Italia dedica al continente, gli Africa Days. Il rapporto – curato dall’Osservatorio di Pavia – analizza le prime pagine dei quotidiani nazionali, i notiziari di prima sera e i programmi televisivi. Per la prima volta è stata “misurata” la presenza di africani e afrodiscendenti in tv... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it