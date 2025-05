Detenuto tenta la fuga in autostrada e si butta dall' auto in corsa della polizia

Un detenuto di 29 anni ha tentato di evasione lanciandosi da un'auto della polizia in corsa sull'autostrada A14, tra Ancona Nord e Ancona Sud. Il giovane, originario della Tunisia, manifestava la volontà di non voler tornare nel suo paese d'origine. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, mentre il veicolo scortava il detenuto verso Potenza.

