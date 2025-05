Detenuto di 35 anni trovato morto in cella a Varese protestano gli altri reclusi | indaga la Procura

Un detenuto di 35 anni è stato trovato morto nella sua cella del carcere dei Miogni a Varese il 26 maggio. La Procura ha avviato un'indagine per accertare le cause del decesso, mentre i compagni di detenzione hanno protestato battendo oggetti contro le sbarre in segno di disagio e richiesta di giustizia. La vicenda solleva interrogativi sul trattamento dei detenuti e le condizioni all'interno degli istituti penitenziari.

Un 35enne è stato trovato senza vita nella cella del carcere dei Miogni di Varese nella quale era recluso nella mattinata del 26 maggio. La Procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso, mentre gli altri detenuti hanno protestato battendo oggetti contro le sbarre...

