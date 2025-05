Dentro i conflitti oltre la linea del fronte | la Cultural Intelligence di Federico Prizzi

Nel contesto attuale di conflitti sempre più complessi, dove le guerre si intrecciano con narrazioni culturali, l'antropologia emerge come una risorsa cruciale. Federico Prizzi esplora come la cultural intelligence possa influenzare non solo il fronte militare, ma anche le dinamiche sociali e comunicative. Corinne Bove ci guida in un'analisi profonda di questi intrecci, evidenziando l'importanza della comprensione culturale nei teatri di guerra moderni.

di Corinne Bove – In un tempo in cui i teatri di guerra si moltiplicano, mutano pelle e confini, e in cui le guerre non si combattono solo con i missili ma con le narrazioni, le identità e la conoscenza profonda dei codici culturali, l’antropologia si riscopre arma strategica. È in questo scenario che si colloca ... 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Dentro i conflitti, oltre la linea del fronte: la Cultural Intelligence di Federico Prizzi

