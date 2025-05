Dembelé avvisa l’amico Thuram | Guardata l’Inter per lui ma in finale non saremo amici

Ousmane Dembelé si prepara per la finale di Champions League tra PSG e Inter, avvisando l'amico Marcus Thuram che, nonostante l'amicizia, in campo non ci saranno sconti. In un'intervista ai canali UEFA, l'attaccante francese esprime la sua determinazione e la voglia di vincere, parlando anche dell'attacco del PSG e dei suoi compagni di squadra. La fame di trofei è palpabile.