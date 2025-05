Dell’Utri su Berlusconi | Lo sogno ogni sera mi dice di fare il bravo

Marcello Dell'Utri condivide ricordi toccanti su Silvio Berlusconi durante un evento a Milano, rivelando di sognarlo frequentemente e di partecipare a una messa mensile in sua commemorazione ad Arcore. Con un affetto palpabile, Dell'Utri riflette sul legame duraturo con il leader politico, rivelando quanto la sua memoria continui a vivere nel quotidiano e nei suoi pensieri.

Marcello Dell’Utri parla di Silvio Berlusconi a un evento a Milano. “Vado ad Arcore ogni mese, ogni mese il giorno 12 si fa una messa in commemorazione del presidente Berlusconi, il prossimo giugno saranno due anni. È un ricordo vivissimo, io addirittura me lo sogno, non dico tutte le sere ma quasi. Cosa mi dice? Dice di fare il bravo”. Lo ha detto l’ex senatore e fondatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri, a margine della presentazione del libro ‘Miracolo Milano’. Dell’Utri fu condannato a 7 anni per concorso in associazione mafiosa ed è tornato in libertà alla fine del 2019. ... 🔗 Leggi su Lapresse.it