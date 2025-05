Deliver Me From Nowhere | cosa pensa Bruce Springsteen della performance di Jeremy Allen White?

Nel film "Deliver Me From Nowhere", che esplora la vita di Bruce Springsteen, l'interpretazione di Jeremy Allen White cattura l'attenzione del pubblico. In questo articolo, Gaby Hoffmann condivide le sue impressioni sulla performance di White, mentre Springsteen stesso esprime il suo pensiero sull’interpretazione, dando vita a un dialogo significativo tra artista e attore. Scopriamo insieme le opinioni di queste due figure nel mondo della musica e del cinema.

Deliver Me From Nowhere: cosa pensa Bruce Springsteen della performance di Jeremy Allen White? Gaby Hoffmann parla dell’interpretazione di Jeremy Allen White  in Deliver Me From Nowhere. Questo film è un biopic sull’icona musicale Bruce Springsteen, che racconta la storia del suo percorso nella realizzazione del suo album del 1982 Nebraska. Il film è diretto da Scott Cooper e vede White come protagonista. Hoffmann interpreta Adele Springsteen, la madre di Bruce. Oltre a White e Hoffmann, Deliver Me From Nowhere vanta un cast di spicco che include Stephen Graham, Paul Walter Hauser, Jeremy Strong e Marc Maron... 🔗 Leggi su Cinefilos.it

