Delitto Garlasco torna l’ipotesi alternativa | Il killer non lavò le mani in bagno dopo l’omicidio

Il delitto di Garlasco riaccende il dibattito con una nuova indagine che propone un'ipotesi alternativa: il killer potrebbe non aver lavato le mani dopo l'omicidio. Questo ritorno su una teoria già esaminata dai carabinieri nel 2020 arricchisce il fascicolo della Procura di Pavia, dove Andrea Sempio è indagato per concorso in omicidio, aprendo nuovi scenari su un caso che continua a suscitare interesse e mistero.

Nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco torna una delle “ ipotesi alternative “ già venuta fuori in un dossier dei carabinieri che nel 2020 provarono a riaprire il caso. Nel fascicolo della Procura di Pavia a carico di Andrea Sempio – indagato per concorso in omicidio con Stasi o con ignoti – si punta su una ricostruzione: il killer di Chiara Poggi non si sarebbe lavato le mani in bagno e non avrebbe pulito poi dispenser e lavabo dalle tracce di sangue. Perché si tratta di una circostanza non irrilevante? Perché è questo un punto centrale dallo scenario messo nero su bianco dalla sentenza d’ appello bis, confermata dalla Cassazione, che ha condannato Alberto Stati a 16 anni di carcere: tra le prove a carico dell’ex bocconiano, infatti, vi sono quelle “ due impronte ” trovate “sul dispenser del sapone ” che l’aggressore “sicuramente” utilizzò “per lavarsi le mani dopo il delitto “, si legge nelle motivazioni... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Delitto Garlasco, torna l’ipotesi alternativa: “Il killer non lavò le mani in bagno dopo l’omicidio”

