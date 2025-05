Delitto di Garlasco spunta l' ipotesi alternativa | Il killer non si lavò le mani

L'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco torna al centro del dibattito con l'emergere di un'ipotesi alternativa. Secondo nuove ricostruzioni, il presunto killer non si sarebbe lavato le mani, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di condanna di Alberto Stasi. Questo potrebbe mettere in discussione alcuni aspetti cruciali del caso e suscitare interrogativi sul processo di indagine e sulla verità dietro l'orrendo delitto.

L'aggressore di Chiara Poggi - a differenza di quanto riportato nella sentenza di condanna definitiva per Alberto Stasi - non si sarebbe lavato le mani in bagno e non avrebbe pulito dispenser e lavabo dalle tracce di sangue dopo aver ucciso la ragazza. Sarebbe questa la ricostruzione alternativa del delitto di Garlasco a cui stanno lavorando i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e la Procura di Pavia nel fascicolo a carico di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta... 🔗 Leggi su Tg24.sky.it