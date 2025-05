Delitto di Garlasco la nuova ricostruzione che può ribaltare le indagini | perché si parla delle tracce di sangue su dispenser e lavandino

Una nuova svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco potrebbe cambiare il corso dell'intera vicenda. Le tracce di sangue rinvenute su un dispenser e un lavandino nella villa di Chiara Poggi, uccisa nell'agosto 2007, alimentano una ricostruzione alternativa. I carabinieri del nucleo investigativo di Milano e la procura di Pavia stanno esaminando attentamente questa nuova pista che potrebbe ribaltare le certezze preesistenti.

