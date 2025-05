Delitto di Garlasco il giudice che condannò Stasi contro Nordio | Dice stupidaggini

Il delitto di Garlasco riemerge con nuovi sviluppi nella controversa vicenda di Andrea Sempio, recentemente riaperta. Il giudice che condannò Alberto Stasi, ora critica le opinioni dell’avvocato Nordio, definendole “stupidaggini”. In assenza di certezze su prove cruciali come sangue e DNA, il caso continua a sollevare interrogativi, riportando l’attenzione su fatti avvenuti il 13 agosto 2007.

Garlasco (Pavia) – In assenza di un punto fermo su sangue e Dna, che potrà arrivare soltanto dall'incidente probatorio nella nuova inchiesta su Andrea Sempio, ogni aspetto del delitto di Garlasco ritorna in discussione. Come se si fosse ancora al 13 agosto 2007, quando nella villetta di via Pascoli venne trovato il cadavere di Chiara Poggi, massacrata a 26 anni con un oggetto pesante e lasciata cadere nel vano scala della taverna. A sostenere, indirettamente, la posizione della difesa di Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara condannato a 16 anni in abbreviato per omicidio, è stato in diretta tivù il ministro della Giustizia Carlo Sordio...