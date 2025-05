Delitto di Garlasco il campione con l' impronta 33 potrebbe non essere stato distrutto

L'inchiesta sul delitto di Garlasco si infittisce con nuove rivelazioni riguardo all'impronta 33, che potrebbe non essere stata distrutta. Dai verbali dei magistrati emergono dettagli che suggeriscono la possibilitĂ di ritrovare l'impronta asportata dal muro negli archivi del Ris di Parma. La ricerca delle tracce ematiche di Chiara richiede un'analisi piĂą approfondita, oltre la semplice fotografia del reperto inizialmente raccolto.

Dai verbali nelle mani dei magistrati pavesi l'impronta asportata dal muro non è stata eliminata ed è da cercare negli archivi del Ris di Parma. Per trovare la presenza di tracce ematiche di Chiara non basta la fotografia del reperto che ha invece permesso di rilevare la compatibilitĂ con la mano di Sempio. Ci vuole l'impronta originale... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, il campione con l'impronta 33 potrebbe non essere stato distrutto

