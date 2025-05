Delitto di Garlasco Alberto Stasi non vuole mollare | Ho la coscienza a posto gli innocenti non scappano

Alberto Stasi, dopo dieci anni di reclusione per il delitto di Garlasco, riafferma la sua innocenza e la serenità della propria coscienza. In un'intervista, condivide le sue emozioni e le sfide affrontate durante il lungo periodo in carcere, mettendo in luce la determinazione di non arrendersi nella ricerca della verità. La sua lotta personale si intreccia con un caso che continua a suscitare dibattiti e interrogativi.

Alberto Stasi ha parlato degli sviluppi sul delitto di Garlasco. delle sue emozioni e di come abbia trovato le forze per i 10 anni vissuti in carcere... 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, Alberto Stasi non vuole mollare: "Ho la coscienza a posto, gli innocenti non scappano"

