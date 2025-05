Delegazione bulgara in Municipio

Questa mattina, il Municipio ha avuto l'onore di ospitare una delegazione di amministratori e amministratrici bulgari. Accolti dal Sindaco Michele Guerra e dagli Assessori Gianluca Borghi e Marco Bosi, i rappresentanti bulgari hanno avviato un dialogo costruttivo su tematiche di sostenibilità ambientale e cultura creativa, potenziando così i legami tra le due realtà .

Una delegazione di amministratori e amministratrici provenienti dalla Bulgaria è stata accolta, questa mattina in Municipio, dal Sindaco Michele Guerra, dall’Assessore alla Sostenibilità ambientale, energetica e mobilità  Gianluca Borghi e dall’Assessore alla Città Creativa Unesco Marco Bosi... 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Delegazione bulgara in Municipio

