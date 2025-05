Decreto Sicurezza via libera della Camera alla fiducia | i sì sono 201

La Camera dei Deputati ha approvato il decreto sicurezza con 201 voti favorevoli, nonostante le critiche delle opposizioni sul ricorso al voto di fiducia e l’utilizzo della tagliola. Il provvedimento genera dibattito acceso, evidenziando le divisioni politiche in merito alle misure di sicurezza proposte. Con 117 voti contrari e 5 astenuti, il passaggio del decreto segna un momento cruciale nell’agenda della maggioranza di governo.

Le opposizioni criticano il ricorso al voto di fiducia e all'uso della tagliola. Il provvedimento passa con 201 voti favorevoli, 117 contrari 117 e 5 astenuti... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Decreto Sicurezza, via libera della Camera alla fiducia: i sì sono 201

