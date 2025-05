Decreto sicurezza si protesta anche a Torino

Ieri, Torino ha visto una vivace protesta contro il decreto sicurezza, animata da una coalizione di gruppi tra cui il Partito Democratico, Cgil, Anpi e Arci. I manifestanti si sono riuniti davanti alla prefettura per esprimere il loro dissenso e rivendicare diritti fondamentali, evidenziando le preoccupazioni legate alle misure previste dal decreto.

Contro il decreto sicurezza si è manifestato ieri anche a Torino, davanti alla prefettura. L'evento ha messo insieme una compagine variegata: da una parte Partito democratico, Cgil, Anpi, Arci e .

