Decreto anti Salis la pacchia è finita per i ladri di case | cosa contiene il dl Sicurezza

Il decreto anti salis, noto anche come Dl Sicurezza, segna un cambiamento significativo nella lotta contro l'occupazione abusiva delle abitazioni. Le prime applicazioni, avvenute a Mestre e Ispica, hanno già portato alla restituzione di case occupate a proprietarie anziane. Scopriamo cosa prevede questo provvedimento e quali saranno i suoi effetti nel contrastare il fenomeno dei ladri di case.

Di Sicurezza o altrimenti detto Dl anti Salis (Ilaria), le prime applicazioni sono avvenute a Mestre e Ispica: le case occupate sono state subito restituite alle proprietarie, due donne anziane. I primi risultati concreti del decreto sono arrivati a conversione non ancora ultimata. Il governo ha messo la fiducia proprio per l'urgenza delle misure lungamente attese a difesa degli agenti massacrati in ogni scontro – vedi Roma lunedì-; a difesa della vita quotidiana delle persone che si vedono le strade sbarrate da ecoattivisti figli di papà; a difesa di chi devasta proprietà altrui in nome di rave party non autorizzati...