Decine di Alta Velocità con oltre un’ora di ritardo tra Milano e Bologna | Inconveniente tecnico

Un inconveniente tecnico ha provocato ritardi superiori a un'ora per decine di treni Alta Velocità, tra Frecciarossa e Italo, sulla tratta Milano-Bologna. I problemi sono iniziati intorno alle 14.45, con i rallentamenti che interessano in particolare la zona di Melegnano. Un convoglio fermo sulla linea è la causa principale di questa situazione, creando disagi per molti passeggeri in viaggio.

Decine di treni Alta Velocità, tra Frecciarossa e Italo, viaggiano con ritardi superiori all’ora per problemi sulla linea all’altezza di Melegnano, alle porte di Milano. I rallentamenti sono iniziati a partire dalle 14.45 in direzione di Bologna. A causare i rallentamenti è stato un convoglio fermo per cause in corso di accertamento. La linea Alta Velocità è quindi bloccata e per questo i treni fanno percorsi alternativi sulla linea convenzionale con ritardi crescenti nel corso della giornata. Non si tratta dell’unico problema in corso: come spiega Trenitalia, la circolazione è sospesa a Treviso per verifiche tecniche alla linea elettrica della Venezia-Trieste via Udine... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Decine di Alta Velocità con oltre un’ora di ritardo tra Milano e Bologna: “Inconveniente tecnico”

