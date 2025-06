decathlon lancia la nuova tenda simond mt900 con tecnologia condensless

Decathlon presenta con orgoglio la nuova tenda Simond MT900, dotata della rivoluzionaria tecnologia Condensless. Se hai sperimentato il fastidio della condensa durante le tue escursioni, questa innovazione è pensata proprio per te. Grazie a un tessuto multistrato all’avanguardia, la MT900 promette un comfort senza precedenti, eliminando le fastidiose gocce d’acqua e garantendo notti serene sotto le stelle. La tua avventura può finalmente essere più asciutta e piacevole, scoprendo una nuova dimensione del campeggio.

Chiunque abbia dormito almeno una notte in tenda conosce il fastidio della condensa: quelle goccioline che si formano sulle pareti interne a causa della differenza tra la temperatura esterna e quella interna. Ma oggi, grazie a una nuova tecnologia sviluppata da Simond, brand di punta per l’alpinismo e il trekking del gruppo Decathlon, il problema potrebbe essere superato. La svolta si chiama Condensless ed è un innovativo tessuto multistrato progettato per mantenere l’interno della tenda asciutto anche in condizioni difficili. Dopo anni di ricerca, test in laboratorio e 14 settimane di prove sul campo, Simond ha realizzato un materiale capace di ridurre drasticamente la formazione di condensa, aprendo così la strada a tende ultraleggere a parete singola. 🔗 Leggi su Detectormania.com