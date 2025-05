Decathlon lancia la nuova tenda Simond MT900 con tecnologia Condensless

Decathlon presenta la rivoluzionaria tenda Simond MT900, equipaggiata con la tecnologia Condensless, pensata per eliminare il fastidioso problema della condensa. Un vero game changer per gli appassionati di outdoor! Immagina di svegliarti in un ambiente asciutto e confortevole, pronto per affrontare nuove avventure. Con l’aumento delle attività all’aria aperta, questo innovativo prodotto segna un passo avanti verso un’esperienza di campeggio senza compromessi. Non perdere l’occasione di viverlo!

Chiunque abbia dormito almeno una notte in tenda conosce il fastidio della condensa: quelle goccioline che si formano sulle pareti interne a causa della differenza tra la temperatura esterna e quella interna. Ma oggi, grazie a una nuova tecnologia sviluppata da Simond, brand di punta per l'alpinismo e il trekking del gruppo Decathlon, il problema potrebbe essere superato. La svolta si chiama Condensless ed è un innovativo tessuto multistrato progettato per mantenere l'interno della tenda asciutto anche in condizioni difficili. Dopo anni di ricerca, test in laboratorio e 14 settimane di prove sul campo, Simond ha realizzato un materiale capace di ridurre drasticamente la formazione di condensa, aprendo così la strada a tende ultraleggere a parete singola.

