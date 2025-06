Decathlon lancia la nuova tenda Simond MT900 con tecnologia Condensless

Decathlon rivoluziona il campeggio con la nuova tenda Simond MT900 dotata di tecnologia Condensless. Addio fastidiosa condensa che rovina le notti all'aperto: questa innovativa soluzione in tessuto multistrato garantisce un'esperienza di sonno più confortevole e asciutta, anche nelle condizioni più impegnative. Immagina di vivere il tuo trekking senza preoccupazioni: la libertà di esplorare il mondo ti aspetta. Con Simond MT900 e Condensless, il sogno diventa realtà.

Chiunque abbia dormito almeno una notte in tenda conosce il fastidio della condensa: quelle goccioline che si formano sulle pareti interne a causa della differenza tra la temperatura esterna e quella interna. Ma oggi, grazie a una nuova tecnologia sviluppata da Simond, brand di punta per l'alpinismo e il trekking del gruppo Decathlon, il problema potrebbe essere superato. La svolta si chiama Condensless ed è un innovativo tessuto multistrato progettato per mantenere l'interno della tenda asciutto anche in condizioni difficili. Dopo anni di ricerca, test in laboratorio e 14 settimane di prove sul campo, Simond ha realizzato un materiale capace di ridurre drasticamente la formazione di condensa, aprendo così la strada a tende ultraleggere a parete singola.

