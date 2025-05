Deadpool | Finale Alternativo Evitato! La Scelta Musicale che Ha Salvato Wade Wilson

Nel finale alternativo di "Deadpool & Wolverine", una scena di combattimento in cui la musica di Madonna doveva accompagnare l'azione ha rischiato di stravolgere il destino di Wade Wilson. Ryan Reynolds rivela i retroscena di questa scelta fondamentale, raccontando come la musica abbia influenzato l'atmosfera del film e le avventure del nostro anti-eroe preferito. Scopri i dettagli di questa decisione salvifica!

