De Siervo | Inter vittoria sarebbe fondamentale! Abbiamo bisogno di questa vetrina

In un'intervista su Rai GR Parlamento, l'Amministratore Delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha sottolineato l'importanza della finale di Champions League per l'Inter e per il calcio italiano. De Siervo evidenzia come questo evento rappresenti una vetrina fondamentale per promuovere il calcio del nostro paese a livello internazionale.

Intervenuto su Rai GR Parlamento, l’ad della Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato anche dell’Inter che porterà il calcio italiano sul palcoscenico della prossima finale di Champions League. VETRINA – L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è stato ospite della trasmissione ‘La Politica nel Pallone’ di Emilio Mancuso, in onda su Rai Gr Parlamento. Tra i tanti temi toccati, anche un passaggio sull’Inter che sabato sarà impegnata nella finale di Champions League contro il Psg. Queste le sue parole: « La vittoria della Champions League da parte dell`Inter sarebbe fondamentale, le altre Leghe europee concorrenti hanno un palmares negli ultimi dodici anni superiore al nostro e nel contesto del nuovo pubblico sono gli ultimi quindici anni a creare il mercato... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - De Siervo: «Inter, vittoria sarebbe fondamentale! Abbiamo bisogno di questa vetrina»

