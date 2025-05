De Michele Di Domenico Giammaria | giro di nomine per Dap e ministero della Giustizia

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (Dap) si appresta a un’importante svolta con la nomina di Stefano Carmine De Michele come nuovo capo, dopo le dimissioni di Giovanni Russo. Questa scelta, circolata nelle ultime settimane, solleva interrogativi e perplessità, evidenziando le sfide che il ministero della Giustizia dovrà affrontare nel rinnovare la gestione del sistema carcerario.

A cinque mesi dalle dimissioni di Giovanni Russo, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap), che si occupa delle carceri, ha un nuovo capo: si tratta di Stefano Carmine De Michele. Il suo nome circola da alcune settimane come possibile nomina e suscita qualche perplessità, poiché nella sua carriera non si è mai occupato direttamente di carceri. Negli ultimi tempi mette da parte la toga per assumere il ruolo di direttore degli affari civili al ministero della Giustizia. Da domani cambia ufficio. La scelta del ministro della Giustizia, Carlo Nordio – approvata oggi in consiglio dei ministri – non ricade su colei che sembrava la candidata naturale: Lina Di Domenico, fino a dicembre vice di Russo e reggente del Dap negli ultimi mesi... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

