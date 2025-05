De Laurentiis è uscito dalla riunione con Conte mostrando il pollice in su in segno di fiducia e ottimismo

Dopo l'atteso incontro tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, il presidente del Napoli è uscito con un segno di ottimismo, ma senza che si siano presi decisioni definitive. Le parti hanno concordato di prendersi tempo per considerare le necessità del tecnico e le esigenze del club, mantenendo viva la speranza di una soluzione. La situazione resta aperta, alimentando l'attesa dei tifosi.

L'incontro di oggi tanto atteso dai tifosi tra Conte e De Laurentiis non si è rivelato decisivo. Le parti si sono prese del tempo per riflettere. Nulla è stato risolto, si è discusso e c'è la volontà di continuare a riflettere sulle necessità di Conte e sulle esigenze del club. La fiducia di De Laurentiis. Alcuni retroscena sull'incontro romano tra Conte e De Laurentiis sono stati svelati dall'edizione online dalla Gazzetta dello Sport: "Il tecnico ha lasciato l'abitazione del presidente del Napoli alle 16:55 salendo in auto con il ds del Napoli Manna e il figlio di De Laurentiis Edoardo, mentre l'ad Chiavelli è andato via a piedi...

