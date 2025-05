De Laurentiis-Conte con Chiavelli e Manna | ecco l' incontro sul futuro azzurro

Dopo l'udienza con Papa Leone XIV, il Napoli si prepara a delineare il proprio futuro. Aurelio De Laurentiis incontra Antonio Conte per discutere di strategie e della possibile conferma del tecnico salentino. Un incontro cruciale che arriva in un momento di festa, dopo la vittoria dello Scudetto, e che potrà segnare il destino della squadra azzurra.

