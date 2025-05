De Laurentiis congeda Conte con un fraterno abbraccio | “Gli auguro successi merita rispetto”

In un'atmosfera carica di emozione, Aurelio De Laurentiis saluta Antonio Conte con un abbraccio fraterno, esprimendo stima e affetto. Al termine della cena per il conquistato scudetto, il presidente rimarca il rispetto e l’ammirazione per l’allenatore, sottolineando il suo impegno e dedizione nel mondo del calcio. Un discorso che suona come un addio agrodolce, privo di rancore. continua a leggere...

Il discorso fatto dal presidente al termine della cena scudetto sembra un addio agrodolce e senza alcun astio. "Antonio è un grande uomo di calcio che vive con impegno la quotidianità. Grazie."... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - De Laurentiis congeda Conte con un fraterno abbraccio: “Gli auguro successi, merita rispetto”

