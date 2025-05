De Grandis | Conte alla Juventus? Secondo me potrebbe fare meglio al Milan

Nel dibattito attuale sul futuro di Antonio Conte, il giornalista Stefano De Grandis esprime la sua opinione sul tecnico, suggerendo che un approdo al Milan potrebbe rivelarsi più proficuo rispetto alla sua attuale esperienza alla Juventus. Le sue dichiarazioni offrono uno spunto interessante per riflettere sulle potenzialità di Conte e sulle sfide che potrebbe affrontare con i rossoneri.

Il giornalista Stefano De Grandis ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile arrivo di Antonio Conte al Milan...

