De Gea Juve Pradè chiarisce il futuro del portiere spagnolo | Nel contratto c’è un’opzione per un rinnovo di un altro ma noi vorremmo fare questo

Nella conferenza stampa di fine stagione, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha svelato importanti dettagli sul futuro di David De Gea. Il contratto del portiere spagnolo prevede un'opzione per il rinnovo, ma Pradè ha espresso il desiderio di concretizzare questa opportunità, segnando un possibile sviluppo significativo nella situazione contrattuale del giocatore.

De Gea Juve, il DS della Fiorentina Pradè rende chiara la situazione sul rinnovo di contratto di David De Gea: «Vorremmo farlo.». Non solo il futuro di Moise Kean. La conferenza stampa di fine stagione dei dirigenti della Fiorentina è servita a Daniele Pradè per fare il punto sulla situazione legata a David De Gea. Ecco le sue parole sul portiere accostato al calciomercato Juve. DE GEA – « Ripartiamo dal discorso di Moise: ci siamo dati tanto entrambi. Nel contratto c'è un'opzione per un rinnovo di un altro anno, noi ne vorremmo fare tre: ne stiamo parlando e vorremmo fare tutto prima del 31 maggio, quando scade