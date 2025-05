De Bruyne Juve contatti interrotti giovedì scorso | il centrocampista belga ha scelto il Napoli Spunta la data delle visite mediche

Kevin De Bruyne ha preso una decisione sorprendente: dopo aver rescisso con il Manchester City, ha scelto di unirsi al Napoli, interrompendo i contatti con la Juventus. Gli ultimi aggiornamenti rivelano anche la possibile data delle visite mediche per il centrocampista belga. Scopriamo i dettagli su questa intrigante svolta nel calciomercato.

De Bruyne Juve, contatti interrotti: ha scelto il Napoli dopo l'addio al Manchester City. Tutti gli aggiornamenti sul futuro del belga. Kevin De Bruyne ha già scelto il Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, il fuoriclasse belga avrebbe interrotto i contatti con le altre pretendenti – Juventus compresa – nella giornata di giovedì. Oltre ai bianconeri anche Liverpool, Chicago Fire e Marsiglia avrebbero contattato il centrocampista. Per De Bruyne si parla già di visite mediche fissate con il Napoli il prossimo 2 giugno.

