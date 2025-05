De Bruyne già oggi a Napoli? Il motivo della visita e l’ipotesi della firma in 48 ore

Kevin De Bruyne potrebbe giungere oggi a Napoli, con la possibilità di firmare un contratto nelle prossime 48 ore. Le voci dal Belgio si intensificano, suscitando l’entusiasmo dei tifosi partenopei. In questo articolo, esploreremo i dettagli della sua visita e le implicazioni per il futuro del club.

Il centrocampista belga potrebbe essere in città già nella giornata di oggi? L'ipotesi dal Belgio e l'idea della firma in 48 ore: cosa filtra Sono queste le ore cruciali per l'arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli. Il centrocampista belga sta già facendo sognare i tifosi, con le parole del presidente De Laurentiis che hanno aperto al suo approdo in maglia azzurra. Dopo 10 anni al Manchester City è tempo di una nuova avventura per il quasi 34enne, pronto a trasferirsi in Italia per un'ultima grande esperienza in carriera...

