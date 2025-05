De Bruyne già fissate le visite mediche? Quando è previsto l’arrivo in Italia

Kevin De Bruyne è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli, con le visite mediche già fissate. Il centrocampista belga, atteso con entusiasmo dai tifosi, arriverà in Italia a breve. Durante l'evento di ieri sul Lungomare Caracciolo, il presidente De Laurentiis ha alimentato le speranze dei sostenitori, rendendo ufficiale l’interesse del club per l’astro del calcio belga.

Il centrocampista belga avrebbe già fissato la data orientativa delle visite mediche: ecco quando è previsto il suo arrivo in Italia Cresce sempre di più l'attesa per vedere Kevin De Bruyne in maglia Napoli. Durante la festa di ieri sul Lungomare Caracciolo, il presidente De Laurentiis ha aperto all'arrivo del belga nel club. Un colpo da sogno, che proietta la squadra verso una dimensione ancora più internazionale. Candidato 9 volte al Pallone d'Oro, riuscendo ad arrivare anche al terzo posto nel 2022, il centrocampista resta uno dei più forti nel suo ruolo negli ultimi 10 anni. Anche se a giugno compirà 34 anni, appare chiaro a tutti che in Serie A potrà fare ancora la differenza senza troppi problemi...

