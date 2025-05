Dazi Usa all’Ue Trump | Hanno chiesto di accelerare gli incontri

Il presidente Donald Trump ha annunciato su Truth Social che l'Unione Europea ha richiesto di accelerare gli incontri riguardanti i dazi commerciali. Considerando questa iniziativa positiva, Trump si auspica che l'UE possa seguire l'esempio di una sua richiesta simile fatta alla Cina, in un contesto di dialogo commerciale sempre più intenso e strategico.

A proposito dei dazi, “sono appena stato informato che l’Ue ha chiesto di fissare rapidamente le date degli incontri. Si tratta di un evento positivo”. Lo scrive il presidente Usa, Donald Trump, in un post sul suo social Truth. “ Spero che, alla fine, accettino la mia stessa richiesta alla Cina, aprendo i Paesi europei al commercio con gli Stati Uniti d’America. Se lo faranno, entrambi saranno molto felici e avranno successo”, ha aggiunto. Nello stesso post, il presidente Usa ha detto di essere “rimasto estremamente soddisfatto dell’ assegnazione del 50% dei dazi doganali all’Unione europea, soprattutto perché stavano temporeggiando (per usare un eufemismo!) nei negoziati con noi”... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi Usa all’Ue, Trump: “Hanno chiesto di accelerare gli incontri”

