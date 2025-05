Dazi Trump | Ue vuole stabilire subito date incontri questo è positivo

L'Unione Europea si prepara a fissare al più presto le date per incontri con gli Stati Uniti, in un passo che potrebbe favorire il commercio transatlantico. Un evento giudicato positivo, che riaccende le speranze di un'apertura tra le nazioni europee e l'amministrazione Trump, in un clima di crescente tensione commerciale globale.

(Adnkronos) – "Sono appena stato informato che l'Unione Europea ha chiamato per stabilire rapidamente le date degli incontri. Questo è un evento positivo e spero che finalmente, come avevo chiesto anche alla Cina, aprano le nazioni europee al commercio con gli Stati Uniti d'America. Entrambi saranno molto felici e avranno successo se lo faranno!!!". Lo . L'articolo Dazi, Trump: “Ue vuole stabilire subito date incontri, questo è positivo” proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, Trump: “Ue vuole stabilire subito date incontri, questo è positivo”

