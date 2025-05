Dazi | Trump Ue ha chiesto di fissare incontri è positivo

Nel contesto delle tensioni commerciali, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un passo avanti nel dialogo con l'Unione Europea, rivelando che quest'ultima ha richiesto incontri per discutere dei dazi. In un post sul suo social network Truth, Trump ha definito l'iniziativa come un segnale positivo, esprimendo la speranza che le trattative possano portare a una risoluzione fruttuosa.

Milano, 27 mag. (LaPresse) – A proposito dei dazi, “sono appena stato informato che l’Ue ha chiesto di fissare rapidamente le date degli incontri. Si tratta di un evento positivo”. Lo scrive il presidente Usa, Donald Trump, in un post sul suo social Truth. “Spero che, alla fine, accettino la mia stessa richiesta alla Cina, aprendo i Paesi europei al commercio con gli Stati Uniti d’America. Se lo faranno, entrambisaranno molto felici e avranno successo”, ha aggiunto. Nello stesso post, il presidente Usa ha detto di essere “rimasto estremamente soddisfatto dell’assegnazione del 50% dei dazi doganali all’Unione europea, soprattutto perché stavano temporeggiando (per usare un eufemismo!) nei negoziati con noi”... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi: Trump, Ue ha chiesto di fissare incontri, è positivo

