Dazi Trump | L' Ue vuole un incontro per trattare | Il presidente torna a insultare il governatore della California

L'Unione Europea richiede un incontro per discutere dei dazi imposti da Trump, mentre il presidente torna a criticare il governatore della California, Gavin Newsom. Utilizzando un soprannome offensivo, Trump attacca la politica sportiva inclusiva della California, minacciando di bloccare i finanziamenti federali per le misure a favore degli sportivi transgender. La tensione tra federale e statale si intensifica.

A Gavin Newsome affibbia un soprannome offensivo giocando con il suo cognome e attacca: "La California consente agli uomini di giocare negli sport femminili, potrei bloccare i finanziamenti federali"... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi, Trump: "L'Ue vuole un incontro per trattare" | Il presidente torna a insultare il governatore della California

