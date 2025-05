Dazi tavolo Usa-Ue più vicino Trump | Bruxelles vuole fissare le date degli incontri è positivo

Le recenti comunicazioni tra Bruxelles e gli Stati Uniti segnalano un progresso significativo nelle trattative sui dazi. L’Unione Europea ha proposto di fissare rapidamente le date degli incontri, creando aspettative positive. Trump esprime ottimismo riguardo a una possibile svolta nelle relazioni commerciali, auspicando un’apertura maggiore delle nazioni europee al commercio internazionale, in linea con le sue richieste rivolte anche alla Cina.

Trattative sui dazi a una svolta. Il tavolo Usa-Ue si avvicina. “Sono appena stato informato che l’Unione europea ha chiamato per stabilire rapidamente le date degli incontri. Questo è un evento positivo e spero che finalmente, come avevo chiesto anche alla Cina, aprano le nazioni europee al commercio con gli Stati Uniti d’America. Entrambi saranno molto felici e avranno successo se lo faranno!!!”. Così il presidente Usa Donald Trump in un post su Truth Social. Ieri dopo un colloquio con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen aveva concordato il congelamento dei dazi fino al 9 luglio... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it