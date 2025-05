Dazi rinviati la Ue ora ha fretta Negoziati rapidi con Trump

Le recenti dichiarazioni tra Donald Trump e Ursula von der Leyen hanno riacceso le speranze per un accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Dopo un periodo di tensioni, le Borse hanno reagito positivamente, rivelando la necessitĂ di negoziati rapidi sui dazi rinviati. Questo articolo esplorerĂ le implicazioni di questa schiarita e le attese per il futuro delle relazioni transatlantiche.

Roma, 27 maggio 2025 – La schiarita c'è e si vede. Le Borse hanno festeggiato con un netto rialzo la telefonata tra il presidente americano, Donald Trump, e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Segnali importanti per due motivi. Prima di tutto perchĂ©, dopo le cannonate di venerdì scorso — con l'annuncio dei dazi al 50% sulle importazioni europee a partire da giugno — le lancette sono state riportate al 9 luglio: il tempo necessario per far ripartire un confronto che si preannuncia ad oltranza. Il secondo motivo, non meno importante, è che gli Stati Uniti riconoscono l'Europa come interlocutore unico, lasciando cadere l'ipotesi di trattative bilaterali...

