Dazi Meloni Dialogo Ue-Usa sia più politico che burocratico

L'Italia, attraverso la Premier Meloni, sottolinea l'importanza del dialogo tra Unione Europea e Stati Uniti per affrontare questioni cruciali come i dazi. Il primo incontro, svoltosi il 18 maggio, segna l'inizio di una collaborazione fondamentale per promuovere legami politici e burocratici più solidi tra le due sponde dell'Atlantico, riflettendo l'interconnessione dei destini dei partner globali.

ROMA (ITALPRESS) – "Il rapporto con gli Stati Uniti è fondamentale, i nostri destini sono interconnessi, quando sono stata a Washington avevo proposto un incontro a Roma tra Unione Europea e Stati Uniti, un primo incontro è avvenuto il 18 maggio, è stato l'inizio di un dialogo che l'Italia ha continuato a portare avanti in questi giorni e che va portato avanti con saggezza e buon senso, con un approccio più politico e burocratico". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea di Confindustria a Bologna. "E' importante sottolineare la centralità del tessuto produttivo italiano, una centralità che questo governo ha cercato di riconoscere non a parole ma con i fatti – ha detto il premier -...

