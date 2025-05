Dazi e dialoghi transatlantici | von der Leyen Trump Meloni e i vertici G7 e NATO

Nel contesto delle relazioni transatlantiche, la questione dei dazi si configura come una sfida cruciale. L'interazione tra Ursula von der Leyen e Donald Trump segna un passo importante, evidenziando la necessitĂ di un dialogo costruttivo. Questo articolo esplora le dinamiche in gioco, analizzando le posizioni di leader come Giorgia Meloni e le implicazioni per G7 e NATO in un'epoca di incertezze economiche.

La trattativa sul dossier dei dazi si presenta come una sfida complessa, dove la necessità di concordare con gli Stati Uniti si impone con forza, nonostante il cammino non sia ancora privo di ostacoli. Recentemente, dopo il primo confronto telefonico tra Ursula von der Leyen e Donald Trump, è emerso l'appello a una soluzione rapida.

