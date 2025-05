Davide Fontolan | “Buttai la sim per non farmi rintracciare ho avuto due infarti uno dietro l’altro”

In un'intervista sincera, Davide Fontolan condivide il drammatico momento che lo ha portato a lasciare il calcio a campionato in corso, rivelando di aver affrontato due infarti ravvicinati. Oggi, a 59 anni, riflette sulla sua vita dopo il calcio e sulle scelte fatte per tutelare la sua salute. Scopri la sua storia e le nuove sfide che affronta.