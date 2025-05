Davide Cassani sicuro | Oggi la riscossa del ciclismo italiano Pellizzari superlativo Tiberi paga la caduta

Nel corso del “Processo alla Tappa” su Rai 2 HD, Davide Cassani esprime fiducia sulla rinascita del ciclismo italiano, commentando la vittoria di Christian Scaroni e il suo compagno Lorenzo Fortunato nella 16ma frazione del Giro d’Italia 2025. Tuttavia, la caduta di Scaroni alle Strade Bianche sottolinea le sfide che i ciclisti devono affrontare, mentre Pellizzari si distingue con una prestazione superlativa.

Davide Cassani è intervenuto nel corso del " Processo alla Tappa ", andato in onda su Rai 2 HD al termine della 16ma frazione del Giro d'Italia 2025 di ciclismo su strada, vinta da Christian Scaroni davanti al compagno di squadra Lorenzo Fortunato. Cassani torna sulla caduta di Scaroni alle Strade Bianche e sull' intervento di Bettiol: " E' stato il primo ad intervenire perché lo ha visto per terra, si è fermato, gli ha dato due schiaffoni, ha cercato comunque di rianimarlo, è stata una brutta caduta per lui che, come avete sentito, era partito alla grande con tre vittorie quest'anno ". La condotta di gara di Lorenzo Fortunato: " E' giusto applaudire Lorenzo Fortunato, nell'ottava tappa è andato ad un soffio dalla Maglia Rosa, ma lì ha aiutato Ulissi, qui è stato di parola, è stato fantastico, ed ha lasciato la vittoria a Scaroni, ma devo dire che oggi c'è stata la riscossa del ciclismo italiano "...

